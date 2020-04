IndieLisboa adiado para fim de agosto

O festival de cinema, que deveria decorrer entre 30 de abril e 10 de maio, foi adiado para para dia 25 de agosto. A programação completa do festival será revelada no dia 30 de abril.

Apesar de em março a direção do IndieLisboa já ter adiado a 17.ª edição, por causa da pandemia gerada pela doença covid-19, esta terça-feira fontes oficiais do festival de cinema revelaram que este vai decorrer entre 25 de agosto e 5 de setembro.

"A possibilidade de o fazer num formato digital não corresponderia às nossas expectativas, nem às do público. Organizar um festival é exibir filmes e ter um contacto direto com o nosso público, os cineastas e os restantes profissionais", afirma a direção em comunicado.

Simbolicamente, refere o festival, a programação completa será revelada a 30 de abril, dia em que deveria começar a edição deste ano.

A organização já tinha anunciado algumas novidades da programação, nomeadamente uma retrospetiva de toda a obra do realizador senegalês Ousmane Sembène, uma homenagem aos 50 anos da secção Fórum da Berlinale e um ciclo dedicado à realizadora franco-senegalesa Mati Diop.

Nas últimas semanas outros festivais de cinema anunciaram alterações nas edições previstas para este ano, por causa das medidas restritivas para conter a pandemia daquela doença.

Foram os casos do Curtas de Vila do Conde, adiado de julho para outubro, do Festival de Animação de Lisboa - Monstra e do Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão, que estavam marcados para março.

O Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin) e a Festa do Cinema Italiano, que deveriam acontecer neste mês de abril, também foram adiados.