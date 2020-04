Hoje em dia já "é possível um tempo médio de espera abaixo dos três minutos" na linha da SNS24, aponta António Sales

António Sales fez o balanço diário dos números do novo coronavírus em Portugal. Nas últimas 24 horas morreram mais 34 pessoas vítimas de covid-19 em Portugal, elevando o número de óbitos para 345.

O número de infetados pelo novo coronavírus também subiu e existem agora 12442 pessoas infetadas no país. Segundo o boletim, nas últimas 24 horas foram confirmados mais 712 casos, o que representa um aumento de 6.1%. 4442 pessoas estão a aguardar resultado laboratorial.

1180 dos casos estão em internamento, dos quais 271 estão em cuidados intensivos. 10.743 das pessoas infetadas estão em tratamento ao domicílio, o que representa 86.3% dos infetados.

Mais 24 pessoas recuperaram do vírus, comparativamente aos dados de ontem, totalizando assim 184 recuperados em Portugal. A taxa de letalidade global é de 2,8% e em pessoas acima dos 70 anos é de 10,7%.

O secretário de Estado da Saúde assinalou o Dia Mundial da Saúde. "Há 72 anos nascia a OMS. O que normalmente era uma efeméride que o setor assinalava e passava mais ou menos despercida pela população em geral, hoje é um marco na luta das nossas vidas, com o mundo a braços com a mais grave pandemia dos últimos 100 anos", afirma António Sales, deixando uma palavra de agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente de combate à covid-19.

António Sales sublinhou que todos os hospitais podem contratar diretamente profissionais de saúde atualmente. Neste momento, já foram feitos mais de 1400 contratos com profissionais para combater o novo coronavírus.

Sobre a linha da SNS24, o secretário de Estado da Saúde afirma que foram feitas melhorias e hoje em dia "é possível um tempo médio de espera abaixo dos três minutos" e sublinha que já foi dado apoio psicológico atraves da linha de apoio a 262 pessoas, alguns dos quais profissionais de saúde.

A plataforma Trace covid-19, que tem como objetivo o acompanhamento de pessoas infetadas que se encontram em casa, já tem mais profisisonais de saúde para prestar apoio aos pacientes: 72.900. Há quase 75 mil utentes inseridos nesta plataforma, dos quais mais de 34 mil estão em vigilancia clínica.

António Sales lamentou ainda a morte da subdiretora geral da Saúde, Catarina Sena, que morreu, esta segunda-feira, vítima de doença prolongada. O novo subdiretor geral da Saúde, Diogo Cruz, sublinhou que apesar dos números estarem mais baixos do que já foram anteriormente é necessário "ter prudência" e que ainda "estamos numa fase importante de luta contra a pandemia" e que as medidas de isolamento social e de contenção devem ser mantidas e pede que a época da Páscoa "não abrande os esforços feitos" para se manter uma evolução favorável.

Questionado sobre o número elevado de mortes no lar da Santa Casa da Misericórdia, em Aveiro, noticiado esta segunda-feira, António Sales afirma que esta tem sido uma região e um hospital "com uma afluência superior ao expectável" e sublinha que vão ser distribuidos 10 mil testes para a região Centro, esta terça-feira, dos quais 2 mil serão entregues em Aveiro.

O secretário de estado da Saúde aponta que a maioria das pessoas que residia ou trabalhava no lar da Santa Casa da Misericórdia, onde residiam 120 utentes e trabalhavam 151 profissionais, foi testada. 19 profissionais e 78 utentes estavam infetados com covid-19, dos quais se registaram 15 óbitos. António Sales sublinha que todos os esforços estão a ser feitos para conter a propagação da doença em Aveiro e que vão ser testadas 80 pessoas, esta terça-feira, em dois lares da região. O subdiretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, afirmou que vai ser publicada esta terça-feira uma nova norma sobre os lares relacionada com os testes.

Sobre o número de profissionais de saúde infetados, António Sales afirma que 1435 profissionais de saúde estão infetados, dos quais 370 são enfermeiros e 240 são médicos, sendo os restantes 825 outros técnicos que estão na linha da frente na luta contra a covid-19.

Em relação à discrepância entre os dados da DGS e dos adiantados pelas autarquias à comunicação social, Diogo Cruz aponta que a DGS apenas tem acesso às informações do Registo Nacional de Utente, "que nem sempre coincidem com o sítio local onde as pessoas vivem" mas aponta que as discrepância são mais tarde corrigidas, quando "localmente" a DGS é informada sobre o erro, dias mais tarde.

Questionado sobre pessoas que entraram em contacto com a SNS24 e apenas puderam realizar o teste uma semana e meia depois, Diogo Cruz afirma que não tem conhecimento dos dados locais, mas afirma que no dia 5 de abril, o SNS24 encaminhou 1068 pessoas para ficarem autocuidados.

António Sales afirma que o número acumulado de testes é de 121.256, 53% realizados no público e 47% no privado. A capacidade de testagem diária mantém-se nos 10 mil utentes. O dia 4 de abril, onde foram realizados 9100 testes, foi, até hoje, o dia onde foram realizados mais testes.