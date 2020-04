EDP emitiu 750 milhões em dívida verde

A EDP foi ao mercado esta terça-feira financiar-se em 750 milhões de euros, através de uma emissão de dívida verde. A taxa de maturidade deste produto é de sete anos (até 15 de abril de 2027) e a taxa de juro da operação ficou abaixo de 2%, segundo adianta a agência Bloomberg.

A emissão obteve juros mais elevados que as anteriores, se compararmos com as operações idênticas feitas pela empresa liderada por António Mexia que decorreram em setembro de 2019 e no passado mês de janeiro.

Em setembro do ano passado, a EDP foi ao mercado colocar 600 milhões de euros em obrigações verdes a sete anos com uma taxa de juro inferior de 0,5%. Na primeira emissão de denominados “green bonds” feita pela EDP em 2020, realizada em janeiro, a empresa emitiu 750 milhões de obrigações verdes com maturidade a 60,5 anos e possibilidade de reembolso passados 5,25 anos – a taxa de juro foi fixada em 1,75%.