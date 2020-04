Quatro festas realizadas na via pública no espaço de seis horas no Cacém. Três pessoas foram detidas

Dois homens e uma mulher foram detidos, no passado dia 5, no Cacém, suspeitos da prática de crime de desobediência, por violarem regras impostas pelo Governo durante o Estado de Emergência. Os jovens, com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos, foram notificados pelas autoridades sobre o incumprimento das normas e voltaram a comete-las.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, pelas 19h00, do dia 5, "os polícias depararam-se com uma festa na via pública, com cerca de 30 jovens em ajuntamento, em situação de desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário e a consumir bebidas alcoólicas". Cinco deles foram identificados e avisados pelas autoridades que deveriam regressar às suas residências.

No entanto, por volta das 22h15, "os mesmos polícias foram novamente acionados para uma ocorrência, da mesma índole e com o mesmo grupo de jovens, mas noutra localização". Apesar de muitos terem conseguido escapar, um dos jovens que já tinha sido notificado no mesmo dia foi intercetado pelos agentes e acabou por ser detido.

Outro dos suspeitos foi detido pelas 23h50. As autoridades foram novamente alertadas para uma festa a decorrer na via pública e tratava-se novamente do mesmo grupo de jovens. Quando viram as autoridades chegar muitos fugiram e alguns "ainda arremessaram pedras da calçada contra os polícias", de acordo com a nota das autoridades.

A mulher foi a última dos três a ser detida. Já no dia 6 de abril, pelas 02h00, as autoridades foram alertadas para o ruído que estava a ocorrer na via pública. Quando chegaram ao local, encontraram 5 indivíduos em convívio, uma violação das regras impostas pelo Estado de Emergência, uma das quais já tinha sido identificada na primeira festa em que as autoridades estiveram no dia anterior e esteve presente no incidente das 23h50, onde foram atiradas pedras aos agentes.