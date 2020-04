Super Lua. Esta terça-feira a Lua estará maior e mais brilhante que o habitual

Esta noite tem um bom motivo para ir à janela: esta terça-feira poderá observar a segunda Super Lua de 2020. Apesar de ser denominada de “Super Lua Rosa", não se deixe enganar que não terá uma cor diferente.

O nome é simbólico e serve para assinalar a Lua Cheia que acontece com a chegada da primavera no hemisfério norte.

Esta “Super Lua” é provocada pela ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua, em que esta se encontra mais próxima da Terra).

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, vamos ter a sensação que a lua estará "14% maior e 30% mais brilhante que o normal". De acordo com a instituição, em Lisboa, o perigeu vai ser atingido esta terça-feira, às 18:08, e a fase da Lua Cheia começa na quarta-feira, às 03:35.

"A melhor ocasião para se observar a Super Lua é no instante do seu nascimento e o local ideal para se observar a Super Lua é aquele que tenha o horizonte desimpedido na direção Este, pois a lua nasce com o azimute 89º contado de Sul para Este", explica.

Este fenómeno de Super Lua ocorrerá ainda mais uma última vez em 2020, a 7 de maio, sendo que esta Super Lua de abril será a de maior amplitude, diz ainda o Observatório Astronómico de Lisboa.