Mortes diárias duplicaram nos Países Baixos

Morreram pelo menos 234 pessoas devido à covid-19 nas últimas 24 horas nos Países Baixos. Este número representa o dobro das mortes anunciadas nas últimas semanas.

No total, segundo as autoridades holandesas, o novo coronavírus, já fez 2.101 vítimas mortais no país. Há ainda 19.580 infetados.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública o número de vítimas mortais de hoje "é claramente o mais alto" das últimas semanas, o que se poderá justificar “com o facto de muitas das mortes e admissões hospitalares às sextas-feiras, sábados e domingos só serem processadas e declaradas às segundas-feiras".