CDS quer ouvir banqueiros no parlamento

Centristas querem explicações sobre as medidas para apoiar a economia

O CDS requereu a audição dos responsáveis dos maiores bancos em Portugal, na Assembleia da República, sobre as medidas para a crise provocada pela pandemia.

Os centristas querem ouvir os responsáveis da Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Santander Totta, BPI e Novo Banco, com caráter de urgência, sobre as medidas para apoiar a economia.

São, pelo menos quatro as questões que os deputados do CDS querem esclarecer com os banqueiros.

Se estas linhas de crédito são suficientes para estimular a economia, se os bancos vão aplicar um spread mínimo nas linhas de crédito apresentadas às famílias e empresas, se vão ser aplicadas outro tipo de comissões ou penalizações àqueles que vão recorrer às linhas de crédito e, por último, se é possível agilizar o acesso aos apoios anunciados pelo Governo.