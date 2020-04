FIFA emite comunicado sobre contratos a finalizar e mercado de transferências

A FIFA divulgou esta terça-feira as recomendações para os clubes e ligas mundiais, relacionadas com a forma de lidar com contratos a finalizar e janelas de transferências depois da crise provocada pela pandemia de covid-19.

Relativamente aos contratos a expirar, o organismo recomenda que a data seja alterada conforme as novas datas de final/início de época - como tal, se o contrato acabava na data original de época (30 de junho), este deverá ser prolongado até ao novo final de época, e o mesmo deverá acontecer nos contratos que começam na nova época.

No que respeita à janelas de transferências, a FIFA voltou a dar conta da sua flexibilidade para ajustar o mercado de forma a que as novas datas sejam harmoniosas entre todos.

Assim, o mercado de verão e inverno deverá também ter novas datas consoante o final de época e início da próxima.

Por fim, sobre as eventuais mexidas nos contratos (lay-offs e cortes salariais), o organismo presidido por Gianni Infantino recomenda que jogadores e clubes encontrem uma solução que agrade às duas partes, e relembra que esta pode não ser consensual de país para país e de Liga para Liga.