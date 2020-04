Chega defende obrigatoriedade do uso de máscaras nos supermercados

O Chega apresentou hoje um projeto de resolução, no parlamento, para que seja obrigatório o uso de máscaras nos supermercados.

“O uso das máscaras de proteção deve ser obrigatório sempre que em causa estejam deslocações nomeadamente a supermercados”, refere o diploma.

André Ventura escreve no diploma que as máscaras devem ser utilizadas “quando em causa estejam deslocações a locais onde mesmo com todos os cuidados possíveis acabam por circular vários cidadãos”.

“Uma das medidas sanitárias cautelares aconselhadas à população tem sido o uso de máscaras de proteção. No entanto, quer pela forma pouco clara com que uma vez mais este aconselhamento tem sido feito, bem como pela escassez destas próprias máscaras no mercado e os custos que muitas vezes representam, nem sempre as mesmas são utilizadas quando deveriam”, refere o projeto de resolução.