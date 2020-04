Covid-19. Tráfego de comunicações continua a aumentar

O tráfego de comunicações aumentou em Portugal, na semana entre 30 de março e 5 de abril. As estimativas da Anacom foram divulgadas esta terça-feira e vêm ao encontro do atual contexto, onde a maior parte dos portugueses se encontra em confinamento nas suas casas, na sequência do estado de emergência decretado pela pandemia de covid-19.

Segundo o regulador, o tráfego de voz e de dados subiu cerca de 3% e 6%, respetivamente, em relação à semana anterior. Por sua vez, o número de chamadas telefónicas foi 37% superior ao registado na semana precedente, enquanto o tráfego de dados foi 44% superior ao verificado nesse período anterior.

A Anacom conclui que, de acordo com estes dados, "mantêm-se as alterações nos padrões de utilização dos serviços de comunicações eletrónicas identificadas na semana anterior”, uma vez que "contabilizou-se um significativo crescimento do tráfego de voz fixa (+96%), que contrasta com a redução verificada em anos anteriores, e um crescimento mais moderado da voz móvel (25%)”. Ainda assim, a entidade esclarece que “a voz móvel continua a ser cerca de cinco vezes superior à voz fixa”. Já o tráfego de dados fixo "é cerca de 20 vezes superior" ao tráfego de dados móveis.