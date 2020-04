Trump critica OMS: "Financiada em grande medida pelos EUA, mas muito centrada na China"

Donald Trump teceu duras críticas à Organização Mundial de Saúde (OMS). O Presidente dos Estados Unidos, o país com mais casos confirmados de covid-19 a nível mundial, acusa a OMS de ser demasiado "centrada" na China e de ter administrado de forma errada o combate contra a pandemia.

"A OMS falhou em toda a linha. Por alguma razão, financiada em grande medida pelos Estados Unidos, mas muito centrada na China. Vamos olhar para isso atentamente. Felizmente rejeitei o seu conselho de manter as nossas fronteiras abertas à China no início. Porque é que deram uma recomendação tão errada?", escreveu Trump, numa publicação partilhada no Twitter, insinuando assim que os EUA poderão rever o financiamento à entidade.

Recorde-se que o país já regista mais de 350 mil casos de covid-19 e mais de 10 mil mortes.