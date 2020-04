Um navio porta-contentores da companhia de navegação japonesa ONE colidiu com um guindaste no porto de Busan, na Coreia do Sul, esta segunda-feira.

O guindaste do terminal desabou, afetando parte do navio.

Apesar do aparatoso incidente, houve apenas um ferido ligeiro a registar. Já o navio, o 'Milano Bridge', sofreu danos consideráveis.