Comprou enlatados a mais? Este manual de receitas vai ajudá-lo

Se há coisa que os portugueses não se esqueceram de comprar para este isolamento social foram os enlatados. Do atum à sardinha, há conservas para todos os gostos, mas, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), receitas também. Assim, com a colaboração do chef Fábio Bernardino e no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) da Direção-Geral da Saúde e da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS), lançou um manual de receitas...com enlatados.

“As conservas sempre foram alimentos bastante procurados quando é necessário dispor de uma reserva alimentar de boa qualidade nutricional, segura e de grande durabilidade (…) Felizmente, o mercado nacional oferece atualmente uma enorme variedade de conservas de pescado e de leguminosas (feijão, grão, ervilhas, lentilhas…) que são alimentos de grande valor nutricional. O modo de processamento melhorou substancialmente nos últimos anos e hoje é frequente encontramos conservas com teores de sal mais baixos, gordura de qualidade e matéria prima escolhida criteriosamente”, refere a DGS, numa nota publicada online.

A autoridade de saúde relembra ainda que “hoje mais do que nunca, devido à nossa reclusão em casa, com menos exercício físico e exposição solar, necessitamos das proteínas de elevada qualidade e dos minerais e vitaminas (como a vitamina D) presentes nas conservas de pescado” bem como de leguminosas, que por estes dias “podem ser um importante fator de equilíbrio no nosso dia alimentar, reduzindo o nosso apetite e contribuindo eficazmente para a ingestão de nutrientes com capacidades protetoras do nosso organismo”.

O manual, que inclui “dezenas de receitas saudáveis, saborosas, rápidas e fáceis de preparar e ao mesmo tempo sofisticadas, mostrando a grande diversidade de pratos que é possível fazer com estes produtos”, explica ainda os cuidados a ter durante a escolha das conservas, nomeadamente a verificação do prazo de validade e estado de conservação das latas ou análise dos rótulos e teor de sal.