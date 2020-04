Depois de elogios dos espanhóis a Costa, foi a vez do Podemos de Pablo Iglésias aplaudir oposição de Rio

Depois de elogiarem António Costa por atacar as declarações do ministro das finanças holandês ofensivas para Espanha e Itália, foi a vez do espanhóis aplaudirem Rui Rio. O líder do PSD reafirmou o seu apoio ao Governo no combate ao novo coronavírus, durante o debate parlamentar do estado de emergência, no passado dia 18 de março, e deixou críticas à banca, realçando que os bancos não podem querer ganhar dinheiro com a crise. Ora, o Podemos, de Pablo Iglésias, não ficou indiferente ao discurso de Rui Rio, e no Twitter partilhou o momento, com direito a legendas em castelhano e com aplausos às palavras do social-democrata e à oposição em Portugal.

"O PSD apoia o Governo neste combate (…) Para mim, neste combate este não é um governo de um partido adversário, é o Governo de Portugal que todos temos de ajudar neste momento”, defende Rui Rio, que acrescentou ainda que objetivo da banca tem de ser um lucro zero nos exercícios de 2020 e 2021. Declarações que o Podemos, que faz parte do Governo de coligação com o PSOE, deixou claro estar de acordo.

Mas também a imprensa espanhola deu destaque ao líder do PSD e elogiaram o seu exemplo."Portugal a dar o exemplo outra vez: o discurso do líder da oposição que o mundo aplaude", escreveu, por exemplo, o AS.

No Twitter, multiplicaram-se os comentários a elogiar Portugal e a gestão de toda a pandemia.

"Olhemos como tem atuado o Governo português desde o início da pandemia", "O melhor é que o Governo de Portugal, com 300 mortos, está a fazer tudo melhor que Espanha, com 14 mil. É só uma ideia", lê-se em alguns dos comentários.