Em dia de aniversário, William Carvalho revela que vai ser pai

Jogador revelou ainda o nome do bebé.

William Carvalho celebra, esta terça-feira, 28 anos, e aproveitou a data não só para agradecer as mensagens de parabéns, mas também para anunciar que vai ser pai pela primeira vez.

"Muito obrigado pelas mensagens e pelo carinho neste dia tão especial, em que comemoro os meus 28 anos. Quero partilhar convosco o melhor presente que 2020 me trouxe, em breve nascerá o meu primeiro filho, o Bryan", escreveu nas redes sociais o ex-jogador do Sporting, que atualmente alinha no Bétis.

William Carvalho aproveitou para deixar ainda uma mensagem de esperança aos seguidores. "Este ano não iniciou da forma que todos gostaríamos, precisamos manter pensamento positivo, e ser fortes, pois todos juntos conseguiremos fazer a diferença e muitas coisas boas ainda estão pela frente! Um abraço e muita força a todos", rematou.