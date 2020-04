Liga portuguesa estima queda de receitas de 60%

Liga Portugal esclarece medidas tomadas em reuniões com Sindicato de Jogadores

A Liga Portugal esclareceu esta terça-feira as medidas tomadas em reuniões com Sindicato de Jogadores.

O organismo explicou ao Sindicato de Jogadores que, segundo estimativas já conhecidas, as perdas de receitas previsionais imediatas seriam na ordem dos 310 milhões de euros, o que significará um decréscimo de 60% face aos 512 milhões de euros de valor de receitas operacionais na época 2018/19.

"Estando o mundo a viver uma situação absolutamente excecional, a Liga Portugal, à semelhança do que foram reuniões havidas e das quais resultaram em acordo entre Ligas e Sindicatos de Jogadores de vários países europeus, apresentou um conjunto de propostas ao SJ", pode ler-se na nota.

Entre as propostas apresentas, o SJ aceitou a prorrogação dos contratos de trabalho até término da época, considerando a sua duração até ao último jogo oficial de 2019/2020; a prorrogação dos contratos de empréstimo e cedência até término da época, considerando a sua duração até ao último jogo oficial de 2019/2020; aceitou que parte do período de férias será definido por indicação dos clubes e por último acordou que nenhuma destas medidas constitui justa causa de rescisão do contrato de trabalho desportivo.

Em sentido inverso, o SJ manifestou desacordo com a proposta de aceitar que os jogadores e os clubes celebrem acordos de redução salarial; bem como o acordo de que, na falta de convenção entre jogadores e clubes, a Liga e o Sindicato determinam uma redução percentual do salário anual dos jogadores, repercutido nos meses de abril até ao término da época.