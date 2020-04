A afirmação foi de Anthony Fauci, no balanço sobre a covid-19, na Casa Branca, esta terça-feira.

A vida “normal” pelo mundo fora, antes da pandemia do coronavírus, pode nunca mais voltar, alertou o maior especialista em infeciologia dos EUA, Anthony Fauci, no balanço sobre o desenvolvimento da covid-19 no país, na Casa Branca.

“Se voltar ao normal significa agir como se o coronavírus nunca tenha sido um problema, não acho que isso vá acontecer até termos uma situação” sob controlo, disse.