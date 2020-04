De quarentena, Bruce Willis e Demi Moore voltam a viver na mesma casa

O ator é casado, desde 2009, com Emma Heming, com quem tem duas filhas.

Muitas famílias voltaram a reunir-se devido ao coronavírus e às medidas tomadas pelos países para impedir a propagação da covid-19, como o isolamento social e a quarentena obrigatória. Alguns ex-casais até voltaram a viver debaixo do mesmo teto. E os famosos não foram exceção. Bruce Willis encontra-se de quarentena com a ex-mulher, Demi Moore, e dois dos três filhos que o casal tem em comum, de acordo com a Vogue.A filha mais nova dos atores, Tallulah, partilhou um fotografia na sua conta oficial de Instagram onde se pode ver o ex-casal e dois dos seus filhos, todos vestidos de pijama às riscas.

Willis está separado da atriz há 20 anos. Os atores foram casados entre 1987 e 1998 e tiveram três filhas, Rumer, 31 anos; Scout, 28 anos, e Tallulah, 26 anos. No entanto, este retrato familiar suscita curiosidade entre os seguidores de Willis: O que achará Emma Heming, atual mulher do ator, desta decisão? Nas redes sociais, mostra-se tranquila e chegou mesmo a comentar a fotografia de Tallulah. "Muitos não conseguem usar essa cor! Estão muito bem, esquadrão", escreveu. Demi Moore também partilhou uma fotografia com Willis e com os seus filhos e Emma voltou a aparecer e mostrar-se tranquila com o facto de o ator estar com Demi: "Estão no vosso melhor. Adoro-vos e tenho saudades vossas", escreveu.

O ator tem dois filhos com Emma Heming, Mabel e Evelyn, com quem é casado desde 2009. Muitos dos seguidores de Demi Moore e da filha da atriz com Willis partilharam a sua opinião sobre a decisão do ator nas fotografias. Algumas positivas, outras negativas. Por um lado, existem seguidores que elogiam a boa relação que existe entre o casal e a ligação familiar que ainda partilham no entanto muitos criticam a decisão de Willis de deixar Emma Heming com as suas duas filhas pequenas para se reunir com Demi Moore.