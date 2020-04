Jennifer Aniston oferece 10 mil dólares a enfermeira infetada com covid-19

Depois da enfermeira ter dito que está com dificuldade em cozinhar devido aos sintomas do novo coronavírus, Jennifer Aniston e Jimmy Kimel decidiram oferecer 10 mil dólares à profissional de saúde para esta poder encomendar o que desejar.

Jennifer Aniston ofereceu 10 mil dólares a uma enfermeira norte-americana que foi infetada com covid-19, depois de ter estado na linha da frente de combate contra o novo coronavírus.Kimball Fairbanks encontra-se em isolamento sozinha e está separada da sua família.

No programa de Jimmy Kimmel, quando a enfermeira estava a contar como foi estar na linha de combate e algumas das dificuldades que tem vivido durante o isolamento, como em cozinhar, Jennifer decidiu surpreendê-la e entrar em direto, através de uma videochamada, para lhe expressar a sua gratidão pelo seu trabalho e de todos os profissionais de saúde que estão a ajudar as pessoas infetadas pelo novo vírus. "Eu só queria dizer, Deus a abençoe a si e a todos os que estão a fazer o que faz. Nem sequer sei como expressar a minha gratidão por tudo que estão a fazer, a pôr a vossa saúde em risco. São fenomenais", disse a atriz de Friends.

Em conjunto com Jimmy Kimmel, Jennifer Aniston decidiu oferecer dez mil dólares a Kimball (cerca de 9.200 euros) para gastar num serviço online de entrega de compras e puder encomendar o que desejar, incluindo refeições. Aniston ofereceu ainda vouchers aos colegas que trabalham com Kimball no hospital, como forma de agradecimento.