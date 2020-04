Preço das habitações aumenta em Portugal face à Europa

As maiores subidas nos preços das casas foram observadas em Malta (3,5%), Estónia, Croácia (2,9% cada) e Polónia (2,8%), enquanto os principais recuos se verificaram em Chipre (-3,7%), na Dinamarca (-3,2%) e na Hungria (-1,5%).

O preço homólogo das habitações aumentou, no quarto trimestre de 2019, 4,2% na zona euro e 4,7% na União Europeia (UE), com Portugal a registar uma subida de 8,9%, segundo o Eurostat.

Face ao trimestre anterior, entre outubro e dezembro, o preço das habitações avançou 0,7% na zona euro e 0,8% na UE, com Portugal a igualar a média dos países da moeda única.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as maiores subidas homólogas registaram-se no Luxemburgo (11%), na Eslováquia (10,9%) e na Croácia (10,0%) e os preços das casas só recuaram em Chipre (-4,8%).

Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, as maiores subidas nos preços das casas foram observadas em Malta (3,5%), Estónia, Croácia (2,9% cada) e Polónia (2,8%), enquanto os principais recuos se verificaram em Chipre (-3,7%), na Dinamarca (-3,2%) e na Hungria (-1,5%).