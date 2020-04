Airbus interrompe produção

A Airbus anunciou a interrupção da produção na fábrica dos A220/A320, situada em Mobile, no Alabama (Estados Unidos da América), e ajustes temporários das atividades de produção e montagem nas suas instalações em Bremen e Stade, na Alemanha. A construtora de aviões justificou a decisão com os “diversos fatores relacionados com a pandemia da covid-19, incluindo níveis elevados de stock nas instalações e as várias recomendações e exigências governamentais que têm impacto nas diferentes fases da produção industrial”.

As atividades de produção e montagem de aeronaves comerciais em Bremen serão interrompidas entre até 27 de abril, continuando a funcionar os principais serviços de apoio ao negócio que existem no local. Em Stade, a Airbus fará uma pausa na produção e montagem de até ao próximo sábado, dia 11 de Abril, com um prolongamento nas semanas seguintes em alguns departamentos de produção.

Em Mobile, a interrupção da produção começa esta semana e espera-se que dure até ao dia 29 de abril. Algumas atividades irão continuar no local, incluindo a manutenção e construção das instalações, bem como os serviços de manutenção de aeronaves.

A empresa adianta ainda que “todo o trabalho neste momento em curso” em Bremen, Stade e Mobile tem vindo a ser feito em conformidade com as medidas de higiene e distanciamento social exigidas.