BE acusa grupo Faurécia de aproveitar pandemia para despedir

As empresas Faurécia Metal e Faurécia Moldados, pertencentes ao grupo Faurécia, localizadas em São João da Madeira, “preparam-se para despedir mais de 400 trabalhadores”, acusa o Bloco de Esquerda. Num comunicado enviado às redações, o BE denuncia as empresas que se encontram, neste momento, em layoff, na sequência das regras definidas pelo Governo após a da declaração do estado de emergência pela pandemia de covid-19.

Os bloquistas adiantam que o grupo Faurécia tem a intenção de “dispensar todos os trabalhadores contratados através de empresas de trabalho temporário ou que tenham contratos temporários”. Segundo o Bloco, os 400 trabalhadores (dos cerca de 2100 que a empresa tem) encontram-se em risco apesar de a multinacional ter movimentado “muitas receitas” e ter “recebido inúmeros apoios para a sua fixação em Portugal” ao longo dos anos. A empresa "está a usar como argumento a existência da pandemia relacionada com a covid-19 para fazer despedimentos de forma massiva”, acusa.

O Bloco de Esquerda pede a intervenção nesta situação da Autoridade para as Condições do Trabalho e do Governo de forma a “impedir” estes despedimentos, um pedido que já chegou através da Assembleia da República pelos deputados do bloquistas Moisés Ferreira e Nelson Peralta.