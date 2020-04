Bernie Sanders desiste da corrida à Casa Branca

Biden com o caminho livre para desafiar reeleição de Trump.

Joe Biden fica com o caminho livre para ser o candidato democrata frente a Donald Trump. O senador Bernie Sanders anunciou, esta quarta-feira, a sua desistência da corrida à nomeação democrata para as presidências 2020.

A informação foi avançada pelo diretor da campanha de Sanders, citado pelas agências internacionais.

Com a desistência de Sanders, Joe Biden, antigo vice de Obama, fica com o caminho livre para disputar a corrida à Casa Branca com Donald Trump, em novembro.

"O senador Bernie Sanders anunciou esta quarta-feira num telefonema com toda a equipa que suspendia a sua campanha para as presidenciais", revelou o diretor da campanha através de um comunicado. "A campanha termina, a luta continua", acrescentou.

Recorde-se que Bernie Sanders, de 78 anos, disputava as primárias democratas pela segunda vez.