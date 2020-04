Consumo de TV aumenta 32%: a subida dos canais religiosos e a quebra abrupta dos canais desportivos

O consumo de televisão em Portugal aumentou 32% na semana de 30 de março a 4 de abril 2020, quando comparado com a semana homóloga do ano passado, revelam os dados da GfK / CAEM – EvoReporting, divulgados esta quarta-feira.

De acordo com os dados, todas as categorias de canais subiram nas audiências, com exceção dos canais desportivos, que assistiram a uma quebra abrupta de 82,6%.

Os canais que mais subidas de audiência registaram foram os religiosos (+55,7%), seguidos dos canais de notícias nacional (+52,9%) e dos canais de filmes (+44,9%).

De acordo com a análise, o top 20 dos canais mais vistos mantém-se inalterado, com a SIC, TVI, RTP1 e CMTV a liderar a lista. Os três canais que registaram maiores subidas percentuais de audiência foram a SIC Notícias (+67,8%), a RTP3 (+59,3%), o Fox Movies (+56,1%).

Já as maiores subidas de espectadores foram registadas na SIC, RTP1, CMTV e TVI.