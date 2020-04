Imagens mostram avenida de Moscavide cheia de gente em pleno estado de emergência

Apesar do Estado de Emergência decretado pelo Governo, parece que há pessoas que continuam a circular nas ruas e a ignorar o isolamento social, nomeadamente em Moscavide.

Na tarde desta quarta-feira, multiplicaram-se os relatos e as imagens que mostram uma das principais avenidas de Moscavide cheia de gente.

AO SOL, uma moradora confirmou que as imagens são fidedignas, acrescentando ainda que o cenário se repete todos os dias. Segundo a mesma, na rua que surge na imagem há um supermercado aberto, mas também um frutaria, cafés e pastelarias que continuam sem fechar portas.

Moscavide o faroeste de Lisboa como diziam há anos. Zero noção. pic.twitter.com/BUOUn7zvYS

