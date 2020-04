Enfermeiro faz homenagem a auxiliares de ação médica e de limpeza: "Também nos protegem"

Nuno Moreira da Fonseca, enfermeiro do Curry Cabral, tem utilizado as redes sociais para relatar a luta dos que estão na linha da frente do combate à covid-19, mas desta vez decidiu homenagear os auxiliares de ação médica e de limpeza de todos os hospitais.

Na terça-feira, 7 de abril, dia em que se comemorou o Dia Mundial da Saúde, o enfermeiro relembrou que o dia não foi celebrado devido às “circunstâncias terríveis” em que o mundo se encontra devido à pandemia de covid-19, mas aproveitou para falar daqueles que também trabalham para que tudo funcione da melhor forma.

“Hoje assinala-se o dia mundial da saúde. Mas hoje não se celebra ou comemora. Neste tempo e mais do que nunca nestas circunstâncias terríveis apela-se à consciência e importância da vida. Vidas em ‘pausa’. Vidas daqueles ainda doentes, vidas dos que recuperaram, vidas de todos nós”, começou por escrever no Instagram.

“Mas hoje, hoje em especial falo-vos da vida dos auxiliares de ação médica e auxiliares de limpeza, eles que também nos protegem, carregando nos ombros e nos braços o penoso trabalho que nos permite prestar verdadeiros cuidados a todos. Vocês também são a minha equipa e hoje dia mundial da saúde é um dia de todos nós. Obrigado Sara, e em ti todos os colegas, por também cuidarem de mim e me ajudarem a cuidar de todos”, rematou.