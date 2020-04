Notícias do campo

Quando nos aproximávamos de Estremoz, onde temos uma casa e precisamos de ir com frequência para cuidar

da terra e do resto, pensávamos ir encontrar a cidade mais ou menos como a conhecíamos: com as lojas abertas, o mercado de rua a funcionar, gente no largo principal, pessoas nas esplanadas. Em todo o Alentejo havia apenas dois infetados por coronavírus, e ambos bem identificados: um camionista vindo do estrangeiro e um trabalhador do campo, emigrante do Oriente. Era pois expectável que a vida decorresse quase normalmente, embora com os cuidados impostos pelas circunstâncias.

Ao entrarmos na cidade, porém, era como se entrássemos numa cidade ocupada: lojas todas fechadas, esplanadas desfeitas, mercado de rua nem vê-lo. Não se via vivalma. Fomos ao supermercado. À entrada, uma fila com as pessoas separadas umas das outras por dois ou três metros. E a entrada processava-se a conta-gotas: saía um cliente, entrava outro.

O supermercado estava bem abastecido: havia tudo, exceto álcool. Mas lá dentro os cuidados eram iguais aos do exterior. Se duas pessoas surgiam frente a frente num corredor, uma recuava para deixar a outra passar: nunca se cruzavam.

Chegámos a casa, uns 3km fora da cidade, ao fim da tarde. Íamos já impressionados pela sensação de guerra que se vivia e pelas notícias que chegavam pela rádio: tantos infetados, tantos mortos, situação em França, situação em Espanha, situação em Itália… Um horror.

Pois bem. Depois de entrarmos em casa, ouço a minha mulher chamar-me da casa de banho. Era uma voz alarmada, de quem tinha visto algo de estranho.

Corri para lá.

Ela olhava horrorizada para o bidé. Lá dentro, imóvel, estava… uma cobra! Uma cobra pequena, que a um espírito menos avisado poderia parecer inofensiva. Mas a cabeça triangular não enganava: era uma víbora. Uma cobra altamente venenosa, cuja picada pode ser mortal.

Curiosamente, as cobras no Alentejo têm uma perigosidade inversamente proporcional ao seu arcaboiço: as pequenas são muito venenosas, as grandes são quase inofensivas.

Mas como iria eu tirar a cobra dali? Se a tentasse tirar com um pau, arriscava-me a que caísse para fora e se esgueirasse pela casa, escondendo-se nalgum canto – e o que faríamos depois? Dormiríamos descansados com uma víbora dentro de casa?

Lembrei-me então de a tentar ‘neutralizar’. Fui procurar um inseticida, e encontrei um que dizia no rótulo: «Insetos rastejantes». Pareceu-me uma boa opção. É certo que uma cobra não é um inseto… mas é rastejante. Havia de fazer algum efeito…

Caminhei para o bidé de inseticida em punho, premi o botão e apontei para a cabeça do bicho – que parecia morto mas instantaneamente ganhou vida, esgueirando-se pelo ralo do esgoto. Estava o problema resolvido. Fechei a válvula, não fosse a cobra voltar, e como medida de segurança meti-lhe em cima uma pedra pesada.

Mais uma vez concluí que a vida no campo também tem os seus perigos.

Nessa noite, a nossa cadela, a Laika, começou a ladrar furiosamente. Eram 5h30 da manhã e não é de todo usual ela ladrar a meio da noite.

A minha mulher levantou-se, foi à janela ver o que se passava mas não viu nada, e pelo sim pelo não deu uns murros na portada para assustar algum gato que por ali andasse perdido. Pouco depois, a Laika calou-se.

Na manhã seguinte, saí com a cadela como habitualmente para o passeio matinal. Mas, mal pôs as patas na rua, ela correu disparada, a ladrar furiosamente. Tinha visto alguma coisa… Olhei, pareceu-me ver um vulto a esgueirar-se, mas não percebi o que era. Depois de um breve silêncio, ela voltou a ladrar, virada para algo encoberto por um arbusto. Desviei-me, e o que vi? Um javali enorme, castanho, encarava-nos.

A situação só não era assustadora porque entre nós e o animal havia uma cerca – mas ele podia saltá-la e aí seria um caso sério.

Procurando não mostrar medo, agarrei na coleira da cadela, puxei-a para mim, e firmemente mas sem precipitação conduzi-a para casa. O javali ficou ainda por momentos a olhar-nos. Depois deu meia volta e afastou-se encosta acima.

Como vemos, a vida no campo também comporta os seus riscos. Que não são tão traiçoeiros como os das cidades, porque, ao contrário do vírus, se vêem bem. Mas convém saber lidar com eles.