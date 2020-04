Andrea Bocelli canta em Milão no domingo de Páscoa

O tenor italiano Andrea Bocelli vai dar um concerto no próximo domingo, dia de Páscoa, na catedral de Milão.

A catedral abrirá “excecionalmente para Andrea Bocelli, que será acompanhado apenas pelo organista da catedral, Emanuele Vianelli, tocando num dos maiores órgãos de tubos do mundo”.

O convite para o concerto, que será transmitido através do canal do cantor no Youtube pelas 18h00, partiu da própria cidade de Milão, um dos locais do mundo mais fustigados pela pandemia.