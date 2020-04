O momento emocionante em que um homem infetado com covid-19 abandona os cuidados intensivos

A situação ocorreu no Hospital de Gaia.

Um homem infetado com covid-19 abandonou, esta quarta-feira, a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Gaia. E um vídeo do momento, partilhado pela Rádio Comercial, está a tornar-se viral nas redes sociais. Nas imagens pode ver-se a emoção por parte dos profissionais de saúde, a aplaudirem o paciente.

"No nosso hospital tivemos duas altas dos Cuidados Intensivos de doentes Covid-19. Para nós, como profissionais de saúde e pais, foi um quentinho no nosso coração. Ainda há esperança e muitos doentes a recuperar", escreveu a profissional de saúde que partilhou o vídeo com a Rádio Comercial.

No vídeo, pode ver-se ainda o paciente a levantar a mão para quem está a gravar e a dar a entender que está bem.