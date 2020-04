Proteção Civil envia alerta por sms

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na sequência da renovação do estado de emergência, envia esta quinta-feira, dia 9 de abril, um aviso à população por SMS.

O objetivo é informar os cidadãos acerca da situação de risco relacionada com a pandemia da covid-19, e em particular quanto às restrições especiais de circulação a adotar durante o período de 9 a 13 de abril.

A mensagem, enviada em português e inglês, é a seguinte:

COVID19: Especiais restrições de circulação 9 a 13 abril. Nesta Pascoa fique em casa. Previna contagio. Info em covid19estamoson.gov.pt / www.prociv.pt / ANEPC

COVID19: Special movement restrictions 9 to 13 April. This Easter stay at home. Prevent virus spreading. Info at covid19estamoson.gov.pt / www.prociv.pt / ANEPC

O conteúdo dos SMS foi enviado pela ANEPC de forma eletrónica para os operadores de comunicações móveis, que por sua vez o remete para os seus clientes - o que permite que se atinja uma cobertura muito significativa da população.