Teste piloto de avaliação do grau de imunidade da população vai avançar no final de abril ou no inicio de maio

António Sales fez, esta quinta-feira, o balanço diário do impacto da covid-19 em Portugal. Existem 13956 casos de covid-19, um aumento de 815 relativamente a ontem, um aumento de 6,8%. 1173 pacientes estao internados, dos quais 241 se encontram hospitalizados em Unidades de Cuidados intensivos. Registam-se ainda 409 obitos.

A taxa de letalidade global é de 2,9% e em pessoas acima dos 70 anos é de 11%. 12169 dos infetados estão a recuperar na sua residencia, o que representa 87.2% do total da população infetada com covid-19. Há ainda registo da recuperação de 205 pessoas.

Desde o dia 1 de março foram realizados mais de 144 mil testes diagnóstico covid-19. 52% foram realizados em laboratórios públicos e 48% em laboratórios públicos. Até hoje, o dia em que foram realizados mais testes foi no dia 7 de abril, onde foram processadas quase 10 mil amostras.

Irá ser reforçada a distribuição de zaragatoas, aponta o secretário de estado da saúde. Nos dias 5 e 6 de abril foram recebidas 90 mil zaragatoas, cujas distribuição será feita pelo Infarmed em colaboração com um laboratório militar.

No final de março foram adquiridos cerca de 250 mil testes diagnosticos, que foram distribuidos na passada semana, por todo o pais. "Amanha receberemos mais um milhao de testes para a reserva estratégica nacional", anuncia António Sales. O país irá receber ainda um milhão de kits de extração, que chegarão de forma faseada até dia 17 de abril.

António Sales deixou uma palavra de agradecimento à MoviJovem por terem disponilizado todas as pousadas de juventude do país ao SNS. 28 dessas pousadas estao a albergar profissionais de saúde que nao se querem deslocar para casa para nao existir a possibilidade de poderem contaminar a família, pessoas que se encontram em quarentena, ou pessoas que foram deslocadas de lares. No total mais de 2400 camas estão disponiveis, das quais 400 estão reservadas à população sem abrigo.

A fundação La Caixa e o BPI vao oferecer 108 tabletes a hospitais de todo o país, para facilitar a comunicação entre os doentes que se encontram em isolamento e os seus familiares. Está previsto ainda que os operadores de telecomunicações ofereçam 10GB de dados móveis aos profissionais de saúde que estão na linha da frente de combate à covid-19.

Graça Freitas confirma que a região de Castro Daire está a ser avaliada pelas autoridades de saúde regionais para saber se existe a necessidade de criar um cordão sanitário à volta da região, onde já existem 65 casos confirmados e 140 a aguardar resultados e que o caso será avaliado pela ministra da Saúde.

Questionado sobre o porquê de o Presidente da República ter feito um teste sorológico, que dá para perceber se a pessoa esteve em contacto com alguém infetado com covid-19 e se está imunizado, nao é feito a toda a população e que permitem diminuir as medidas restritivas, como está a ser feito noutros países, Fernando Almeida do Instituto Nacional Ricardo Jorge diz que nos outros países existe uma maior onda de casos e que é "discutivel" que sejam feitos testes em massa em Portugal para detetar anti-corpos agora, quando "sabemos que o numero de imunizados é relativamente pequeno". "É importante referir que este teste não é para perceber um diagnóstico de infeção", acrescenta.

"Quando a curva epidimiológica o justificar, estes testes irão ser implementados em massa", garante Fernando Almeida. Este garante que vão avançar com um teste piloto de avaliação do grau de imunidade da população, no final de abril ou no inicio de maio, para mais tarde, "quando for admissível que a população tenha níveis de imunidade mais elevados", os testes sorológicos sejam realizados em massa.

"Demissão do diretor do serviço de cirurgia e transplantação do Curry Cabral ? Não vou comentar. Terá de ser analisada pelo Conselho de Administração do hospital", afirma António Sales "Sei que ainda nesta noite foi feito um transplante no hospital. Há zonas bem diferenciadas", acrescenta.

Questionado sobre as queixas de algumas autarquias sobre a falta de testes, Fernando Almeida aponta que "as ARS é que tem de se articular com os autarcas sobre a realização dos testes" e a falta de materiais.

Amanhã chegarão 5 milhões de máscaras ciurgicas e 850 mil FFP2 para reforçar a segurança das unidades hospitalares,afirma António Sales, que diz que o país já encomendou máscaras no valor de 52 milhões de euros, dos quais 15 milhões já chegaram a Portugal. Foram ainda encomendados 566 mil fatos de proteção integral para as unidades hospitalares, dos quais 53.275 já foram entregues.