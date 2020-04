Benfica encomenda milhares de equipamentos para reforçar SNS

O dinheiro foi angariado através de esforços do Clube, dos jogadores do plantel e da Fundação.

O Benfica conseguiu angariar através das doações do Clube, dos jogadores do plantel e da Fundação, para adquirir equipamentos para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e apoiar os profissionais de saúde que estão na linha da frente de combate à covid-19.

O clube encomendou 1 milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis, 1 milhão e 800 mil pares de luvas descartáveis, 173 500 máscaras de proteção FFP, 9005 máscaras de proteção FFP2, 2620 óculos de proteção, 2620 fatos de proteção, 778 termómetros infravermelhos e 6 ventiladores, de acordo com as informações que constam no site oficial dos encarnados.

"Nesta luta contra a pandemia e pelo regresso das nossas vidas à normalidade, acrescem as diversas iniciativas de cariz solidário e altruísta das Casas do Benfica, incansáveis no trabalho no terreno, em Portugal e por todo o mundo, no apoio às comunidades locais", concluí o comunicado.