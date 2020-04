Há mais duas mil mulheres infetadas do que homens. Nos óbitos a tendência é inversa

Morreram mais 29 homens do que mulheres. Mortes já são mais de 400 e casos confirmados aproxima-se dos 14 mil.

O boletim da situação epidemiológica de Portugal, divulgado esta quinta-feira pela DGS, revelou um aumento das mortes por covid-19 de 380 para 409, mais 29 óbitos do que balanço anterior.

O número de casos confirmados aproxima-se dos 14 mil, tendo subido para 13.956 infetados, mais 815, o que se traduz num aumento de 6,2%.

A grande maioria dos infetados encontra-se a recuperar em casa, apenas 1.173 dos quase 14 mil doentes estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos. O número de recuperados também voltou a aumentar, passando de 196 para 205.

Há ainda 3.801 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e sob vigilância das autoridades de saúde estão 24.708 contactos.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos. Em relação aos óbitos, a grande maioria ocorreu em pessoas com mais de 70 anos.

Em termos de géneros a incidência da covid-19 parece ser significativamente maior no sexo feminino, há mais duas mil mulheres infetadas do que homens. Pelo contrário, há mais vítimas mortais do sexo masculino, 219, enquanto morreram 190 mulheres.

Veja o perfil dos casos confirmados:

105 meninos e 101 meninas com menos de 10 anos;

161 rapazes e 190 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

598 homens e 846 mulheres entre os 20 e 29 anos;

872 homens e 1141 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1000 homens e 1483 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1005 homens e 1452 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

842 homens e 938 mulheres entre os 60 e 69 anos;

676 homens e 608 mulheres entre os 70 e os 79;

703 homens e 1235 mulheres casos com mais de 80 anos.

óbitos:

1 homem e 3 mulheres entre os 40 e os 49 anos

8 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

30 homens e 12 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

54 homens e 34 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

126 homens e 139 mulheres com mais de 80 anos.