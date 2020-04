Mytho Live Sessions. Como despertar a consciência nas relações

Como transformar a qualidade das nossas relações no nosso dia a dia e a forma como nos relacionamos? É possível? Sim é. A Satya fundadora do @workingwithsatya e criadora do movimento #WESTAYTOGETHER vem partilhar a sua experiência onde ajuda as pessoas do mundo inteiro a encontrar o seu verdadeiro potencial ✨. Esta é uma oportunidade única! Juntem-se a nós! How to transform the quality of our relations every day and the way we relate? Is it possible? Yes it is. Satya is the founder of @workingwithsatya and creator of the #WESTAYTOGETHER movement and she will share with us her experience where she helps people from all over the world to find their true potential✨. This is a unique opportunity! Join Us. #mytholivesessions #mytho #mythomoments #shareknowledge #instagramlive #satya #westaytogether #quarantine

