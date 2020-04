Polícia apanha grupo a fazer festa na piscina em Espanha | Vídeo

Em plena crise sanitária, a Guardia Civil espanhola deteve duas pessoas, residentes em Espanha e de nacionalidade italiana, que estavam a participar numa festa de piscina, num complexo de apartamentos em Mogán, na ilha Gran Canária. Mais pessoas estavam a participar na festa, mas acabaram por fugir quando as autoridades chegaram ao local.

Segundo a imprensa espanhola, a Guardia Civil encontrou pelo menos sete pessoas que estavam a apanhar sol, a ingerir bebidas alcoólicas e a ouvir música com total normalidade, violando as regras do estado de emergência em vigor em Espanha.

Ao darem conta da presença das autoridades, várias pessoas fugiram e os agentes conseguiram apenas intercetar duas delas. A Guardia Civil está agora a trabalhar para tentar identificar os restantes participantes da festa.

Os indivíduos identificados enfrentam acusações cujas multas variam de 601 a 30 mil euros.