Boris Johnson já saiu dos cuidados intensivos

Estado de saúde do primeiro-ministro britânico melhorou.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que está infetado com covid-19, já saiu dos Cuidados Intensivos, avança esta quinta-feira a Sky News, que cita fonte do governo.

Boris Johnson continuará a ser "monitorizado rigorosamente" durante a fase inicial da sua recuperação e está extremamente de bom humor", segundo a mesma fonte.

Recorde-se que o governante tinha sido transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital St.Thomas, em Londres, na segunda-feira, depois de ser internado no domingo devido a sintomas persistentes da covid-19. Johnson tinha testado positivo para o novo coronavírus no passado dia 27 de março.

Embora nunca tenha estado ligado a um ventilador, o primeiro-ministro recebeu oxigénio.