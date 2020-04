Kate Middleton revela qual o famoso que mais gostou de conhecer

Kate Middleton e o príncipe William continuam atentos à forma como está a ser gerida a pandemia de covid-19 no Reino Unido e, esta quarta-feira, através de uma videochamada, falaram com alunos de uma escola primária cujos pais estão a trabalhar no combate ao novo coronavírus.

O momento acabou por ficar marcado por uma pergunta de um aluno à duquesa de Cambridge, que quis saber qual o famoso que Kate mais gostou de conhecer. A mulher do príncipe William parece não ter fugido à resposta, que foi revelada pela chefe executiva daquele agrupamento de escolas, o Pendle Education Trust.

"A duquesa disse que o George anda a assistir a muitos programas do David Attenborough, como o ‘Blue Planet’, por isso provavelmente esta seria a sua escolha", disse Anita Ghidotti.

David Attenborough é um naturalista britânico e o rosto de vários programas de história natural dos últimos 57 anos.