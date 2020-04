Espanha regista menor número de óbitos dos últimos 17 dias

De acordo com as autoridades de saúde espanholas, no total já morreram 15.843 pessoas.

Nas últimas 24 horas morreram 605 pessoas infetadas com covid-19. O número de óbitos no país vizinho voltou a descer pelo segundo dia consecutivo. Este número é o menor dos últimos 17 dias, no segundo país com maior número de vítimas mortais da União Europeia.

De acordo com as autoridades de saúde espanholas, no total já morreram 15.843 pessoas. Ainda nas últimas 24 horas foram registados mais 4.576 novos casos do novo coronavírus. 157.022 pessoas no país estão infetadas com covid-19. 55.668 pessoas foram consideradas como curadas.