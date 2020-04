Catarina Sena (1972-2020). Uma falta incalculável

«Era verdadeiramente extraordinária na inteligência rápida e certeira, pensava bem e agia bem. A Catarina era a ação e a energia, a resistência e a luta, qualidades, aliás, que se viam na passada larga, na impaciência criativa, no pensamento, nos cálculos, na escrita, nos projetos, nos planos e nos empreendimentos. Era uma força na nossa casa. Mas era também a razão, lúcida, clara, transparente, depurada, exercida com grande subtileza, mas sem medo. Não tinha medo de pôr em prática as suas convicções fundamentadas na ciência, na experiência e no conhecimento, também das pessoas. Entusiasmava-se com o trabalho, gostava de empreender e concretizar». As palavras são de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, que assim homenageou Catarina Sena, que partiu precocemente, aos 47 anos. Catarina Sena era subdiretora-geral da Saúde desde 2008 e morreu esta semana, vítima de doença prolonga. E quis o destino que a sua despedida tivesse coincidido com aqueles que são os tempos mais difíceis que a Direção Geral da Saúde tem enfrentado ao longo da sua história. «Comigo, choram os seus amigos e os seus colaboradores da DGS, da sua DGS, da nossa DGS, de luto vestida, em perda e em gratidão pelo que a Catarina foi para nós», assumia Graça Freitas na emotiva nota, em que traçou o perfil de uma «mulher luminosa, divertida e impaciente». E de uma «profissional brilhante e incansável, mesmo doente, foi sempre brilhante e incansável».

Na nota de despedida, Graça Freitas deixou ainda um vislumbre da relação que construiu com a profissional com quem trabalhou durante tantos anos, e que se tornou no seu braço direito. «Ofereceu-me uma oliveira, chorou comigo e por mim, trabalhou comigo, ajudou-me muito, mas muito, uma companheira perfeita. Fazes-me uma falta incalculável. Espero ter estado à tua altura».

Nascida a 5 de outubro de 1972, Catarina Sena licenciou-se em Gestão e Administração Pública, na especialidade de Planeamento e Controlo de Gestão, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa, em 1995. Pós-Graduada em Administração Hospitalar, pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa, foi também assistente convidada desta Escola, no grupo de disciplinas de gestão de organizações de saúde, entre 2002 e 2004.

No seu vasto currículo como administradora hospitalar, contam-se as funções exercidas no Hospital Doutor Fernando da Fonseca, no Curry Cabral e no Sub-Grupo Hospitalar Capuchos/Desterro. Foi assessora do ministro da Saúde entre 2001 e 2002 e de 2005 a 2008. Desde fevereiro desse ano e até ao dia da sua morte foi subdiretora-geral da Saúde. Nestes doze anos, desenvolveu vários projetos na área da gestão e saúde pública, nomeadamente na supervisão da coordenação do SIADAP 1 do Ministério da Saúde, da Unidade de Apoio Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde, tendo sido a Gestora do Contrato de prestação de serviços relativo à Parceria Público-Privada, no desenvolvimento do Plano Nacional de Saúde. Coordenou ainda projetos que resultaram na criação do sistema de incentivos à procriação medicamente assistida e na implementação e desenvolvimento do cheque-dentista.

No ano passado, tinha sido agraciada a nível individual com a Medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde – grau ouro. Tinha recebido o grau prata em 2014, ano em que recebeu igualmente um louvor do ministro da Saúde. A título coletivo, como parte integrante da DGS, já tinha recebido a mesma distinção em 2010, concedida no âmbito do Grupo Operativo Nacional para a Gripe. E em 1998, logo no início da carreira, pelo trabalho de dissertação do Curso de Administração Hospitalar, da Escola Nacional de Saúde Pública – ‘O impacte da abertura de novos hospitais na despesa do SNS’ – tinha recebido o Prémio Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares / Novartis Prof. Augusto Mantas.

Outros profissionais com quem se cruzou também lamentaram a perda. Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, recorda-a como a mais respeitada administradora hospitalar da sua geração. «Todos nós crescemos a ler e a seguir a Catarina. Era exemplar. Como tantos de nós, devo muito à Catarina da minha vida profissional. Nunca lhe o disse, nem vou poder dizer».

Também Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a «morte prematura» de Catarina Sena. «Reconhecida pelos seus Mestres, Pares e todos os que com ela colaboraram, pela sua inteligência e espírito empreendedor, nunca desistiu de lutar, deixando uma profunda saudade entre todos os colegas e amigos», reconheceu o Presidente da República numa nota deixada na página da Presidência.

*Com Marta F. Reis