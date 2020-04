Sexta-feira Santa marcada por maior aumento de número de casos no país

O maior número de registo de óbitos no país são pessoas com mais de 80 anos. Das 435 vitímas mortais, 284 são pessoas com mais de 80 anos e 19 destes óbitos foram registados esta quinta-feira.

De acordo com o último balanço da DGS, nas últimas 24 horas morreram 26 pessoas vítimas de covid-19, o que representa um aumento de 6,4%. No total, já morreram 435 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país. A taxa de letalidade global é de 2.8 e de 10,5% em pacientes com mais de 70 anos.

Registaram-se mais duas vítimas mortais, com idades entre os 50 e os 59 anos, ambas do sexo masculino, passando os óbitos desta faixa etária para um total de 12. O maior número de registo de óbitos no país são pessoas com mais de 80 anos. Das 435 vitímas mortais, 284 são pessoas com mais de 80 anos e 19 destes óbitos foram registados esta quinta-feira.

Foram ainda confirmados mais 1516 novos casos, um crescimento de 10,9% comparativamente aos dados de ontem, o dia com o maior aumento de casos em Portugal, totalizando assim 15.472 pessoas infetadas no país.

Destes pacientes, 1179 estão internados em unidade hospitalar, um acréscimo de 7,6%, dos quais 226 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, o que representa uma descida de 15 pacientes comparativamente aos dados de ontem. 13.625 estão em confinados no seu domicílio, o que representa 88.1% do total de infetados.

No total, já recuperaram 233 pessoas, mais 28 do que ontem, um aumento de cerca de 13.7%

A região norte continua a ser a mais afetado pelo novo coronavírus, com 8.897 casos e 240 óbitos confirmados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3.821 infeções e 78 óbitos.

Depois, o Centro conta com 2.197 pessoas infetadas e 107 vítimas mortais. No Algarve existem 279 casos e oito mortes. Por último, no Alentejo, há registo de 125 pessoas infetadas com Covid-19.

Já nas Regiões Autónomas, os Açores contabilizam 94 casos e dois óbitos e a Madeira conta com 59 pacientes infetados.

Veja o perfil dos casos confirmados:

126 meninos e 119 meninas com menos de 10 anos;

186 rapazes e 214 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

649 homens e 959 mulheres entre os 20 e 29 anos;

954 homens e 1261 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1094 homens e 1641 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1093 homens e 1619 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

924 homens e 1035 mulheres entre os 60 e 69 anos;

724 homens e 682 mulheres entre os 70 e os 79;

777 homens e 1415 mulheres casos com mais de 80 anos.

óbitos:

1 homem e 3 mulheres entre os 40 e os 49 anos

10 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

31 homens e 12 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

57 homens e 35 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

232 homens e 203 mulheres com mais de 80 anos.