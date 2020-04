Itália registou 570 mortos nas últimas 24 horas, um número que volta a reduzir comparativamente com quinta-feira. No total já morreram 18.849 pessoas devido à covid-19 no país, que é agora o que regista mais mortes devido ao novo coronavírus no mundo.

Foram detetados 3.951 novos casos de infeção. No total, há registo de 147.577 casos do novo coronavírus.

Dos infetados, 30 mil já recuperaram.