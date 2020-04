Morreram 35 pessoas nas últimas 24 horas, mas outras 33 recuperaram da covid-19

O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado este sábado pela DGS, revela que o número de infetados, confirmados, é de 15.987. Nas últimas 24 horas, houve mais 35 óbitos, elevando o número para 470, e 515 novos casos de covid-19 no país.

Os dados relativos à recuperação da doença dão conta de que 266 doentes deixaram de acusar covid-19, mais 33 do que no boletim anterior. A aguardar resultados laboratoriais estão 3.961 pessoas e as autoridades de saúde têm mais de 25 mil contactos em vigilância.

Atualmente, estão internados 1175 infetados, 233 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

A região Norte continua a ser a região mais afetada com 9264 infetados e 258 mortos. Segue-se a região Centro com 113 mortes e 2327 casos confirmados da doença. Lisboa e Vale do Tejo regista menos óbitos, 87, mas tem mais infetados, 3834, o Algarve tem nove mortos e 279 casos. No Alentejo, ainda não há registo de vítimas mortais e os infetados são 130.

Os Açores registam três vítimas mortais e 94 infeções. Na Madeira, há 59 casos de contágio.

Veja o perfil dos casos confirmados

Óbitos