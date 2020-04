É fã de filmes de animação e não tem nada de novo para ver durante a quarentena? A Disney tem a solução

Os estúdios de animação da Disney lançaram, esta semana, uma série de curtas a que chamaram "Em casa com Olaf". Em regime de teletrabalho, Hyrum Osmand criou vídeos onde, durante poucos segundos, umas das personagens principais de Frozen, volta não ao grande ecrã, mas a qualquer um que tenha acesso à internet.

Os vídeos,a que Josh Gad dá voz, podem ser vistos no Youtube, e prometem animar não só as crianças, mas também os adultos que sejam fãs de animação.

Em Portugal, Nuno Markl é um dos fãs deste boneco de neve, tendo partilhado na sua página do Instagram uma publicação, onde escreveu que a série "é uma coisa encantadora".

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev