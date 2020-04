Estados Unidos torna-se o país com mais mortes registadas por covid-19

Os Estados Unidos tornaram-se, este sábado, o país com o maior número de mortes por covid-19, registando um total de 20.069 óbitos. As 1322 mortes registadas nas últimas 24 horas fizeram com que os EUA ultrapassassem Itália, que este sábado registou 619 óbitos. Ao todo, já morreram 19.468 pessoas,

Apesar de os dois países terem um número aproximado de mortos, o número de infetados nos Estados Unidos (521.816) é quase 3,5 vezes superior ao número de pacientes infetados em Itália (152.271).

No que diz respeito ao número de óbitos, atrás deste dois países estão Espanha e França, com 16.353 e 13.832, respetivamente.

Em todo o mundo, estão infestadas mais de um milhão e meio de pessoas (1.763.328). Apesar de o número de mortes a nível global já ter ultrapassado a barreira ads cem mil (107.774), o número de casos recuperados está quase nos 400 mil (396.963).