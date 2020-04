Isabel II deixa mensagem de Páscoa e diz que coronavírus não "derrota" Inglaterra

A rainha de Inglaterra deixou, este sábado, uma mensagem ao país, onde afirmou que "a Páscoa não está cancelada". Isabel II, que, durante os 66 do seu reinado, nunca deixou uma mensagem nesta altura festiva, afirmou, através de uma publicação no Twitter da casa real, que "ao mantermo-nos distantes mantemos os outros seguros".

Esta é a segunda vez que a rainah de Inglaterra deixa uma mensagem ao país esta semana, depois de, no domingo, através de uma comunicação televisiva, ter dito aos britânicos que se respeitassem o confinamento iriam superar a pandemia da covid-19.

"Sabemos que o coronavírus não vai derrotar-nos. Por mais escuro que seja, particularmente para os que sofrem perdas, a luz e a vida são mais fortes", afirmou.

Esta é a sexta vez que, durante o seu reinado, a rainha deixa uma mensagem. A primeira vez que falou aos britânicos foi em 1991, quando elogiou as Forças Armadas britânicas e desejou que a Guerra do Golfo tivesse um desfecho rápido. Em 1997, falou na véspera do funeral da princesa Diana, depois de frases como "Mostre-nos que se preocupa" se terem transformado em manchetes dos jornais britânicos. Voltou a falar em 2001, quando comemorou 60 anos de reinado, e a quarta vez foi em 2002, quando a rainha-mãe morreu.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT