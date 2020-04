Adolescente luso-americano imprime viseiras para hospitais e polícia

Matthew Nunes, de 15 anos, usou o dinheiro do "crowdfunding" para conseguir doar o material

Matthew Nunes, nascido nos EUA e filho de pais portugueses, produziu e doou mais de 150 viseiras de segurança em duas semanas para reforçar a luta contra a pandemia de covid-19 naquele país.

O adolescente de 15 anos explicou como conseguiu produzir o material. "Gosto muito de ajudar os outros e foi assim que tudo começou (...). Criei uma página na 'GoFundMe' [plataforma online de 'crowdfunding'], onde se pode doar dinheiro e recebi imensas encomendas - ainda tenho umas 500 para fazer. Decidi que precisava de mais impressoras, para criar as viseiras das pessoas mais rápido", contou à agência Lusa.

Matthew Nunes usou o dinheiro do "crowdfunding" para comprar mais seis máquinas de impressão 3D, tendo custado cerca de 300 dólares cada uma (275 euros).

"Eu imprimo as viseiras e as pessoas vêm buscá-las a minha casa, para depois distribuir por hospitais, ou vem a polícia buscar e transportar", disse ainda o estudante do 10.º ano que vive em Warren.

Os Estados Unidos é neste momento o país mais afetado pelo novo coronavírus: já superou os 20 mil mortos e os 520 mil casos por covid-19.