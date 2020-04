D. Manuel Clemente. "Os inúmeros vazios deste mundo são preenchidos pelo ressuscitado”

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, chamou a atenção para “os inúmeros vazios deste mundo” na homilia que proferiu na missa pascal na Igreja de Santa Maria Maior, Sé de Lisboa.

Sem a presença de fiéis, devido às restrições impostas no contexto da pandemia, Manuel Clemente referiu-se aos vazios que são agora “preenchidos por amor concreto e bom apoio, vencendo solidões, prevenindo e curando a pandemia, garantindo a educação e o trabalho e em tudo o mais que urgente for”, e tornando a celebração da Páscoa “um enorme compromisso”.

D. Manuel Clemente lembrou os que lutam pela vida, “face à pandemia que sofremos”, e os “gestos de muitíssimos, que, em todos os domínios da vida, eclesial ou pública, da saúde ao trabalho e em tantos serviços de indispensáveis, na família e na sociedade em geral, respeitam e sustentam as vidas em todo o seu arco natural”.

No final da celebração, o cardeal patriarca saiu da Sé e deu a bênção com o Santíssimo Sacramento “sobre a cidade, sobre a diocese e sobre todos quantos, privados da participação física da celebração nas suas comunidades” acompanharam a transmissão televisiva da homilia.

Em vários pontos do país as celebrações foram feitas sem a presença de fiéis. As missas do dia de Páscoa foram transmitidas pela televisão ou, em muitos casos, pela internet.

O bispo de Viseu, António Luciano, fez um apelo para que seja dada “prioridade a quem está em primeiro lugar” - os pobres, os simples, os doentes e as vítimas desta pandemia. “Não devemos brincar em serviço nem baixar os braços. Fiquemos em casa e aí celebremos, com alegria, a nossa visita pascal”.

O bispo de Vila Real, António Augusto Azevedo, apelou a que esta pandemia seja uma oportunidade para deixar de lado “tantas coisas fúteis e efémeras” e “descobrir outros valores mais profundos e espirituais”.

FÁTIMA SEM PEREGRINOS Foram poucos os peregrinos que se deslocaram ao santuário de Fátima, ao contrário do que é habitual nesta altura, devido às restrições aplicadas por causa da pandemia. As celebrações foram transmitidas no canal do Santuário de Fátima do YouTube e na página oficial do Facebook.