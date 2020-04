Matilde, a bebé que gerou uma onda de solidariedade em Portugal, celebrou um ano de vida

A bebé Matilde, criança que sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I e que gerou uma enorme onda de solidariedade em Portugal, celebrou, este domingo, o primeiro aniversário.

Recorde-se que Matilde levou a que os portugueses se juntassem e angariassem 2,5 milhões de euros para que pudesse receber aquele que foi considerado o medicamento "mais caro do Mundo", Zolgensma.

No Facebook, os pais da menina mostraram os vários pormenores da festa, que foi feita apenas junto da família mais próxima, devido à pandemia de covid-19.

“Olá meus queridos. E hoje foi assim que celebrei o meu primeiro aniversário, com balões e bolinho feito pela mamã. Com os papás e os manos, juntámos os avós e os tios online e cantámos os parabéns, sempre com vocês nos nossos corações”, lê-se na publicação partilhada naquela rede social.

Recorde-se que o Estado acabou por pagar o medicamento, e os pais de Matilde acabaram por ficar com o dinheiro angariado, com o qual têm ajudado crianças que sofrem de problemas de saúde como o da menina.