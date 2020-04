João Malheiro arrasa Maria Vieira e sugere casamento entre a humorista e André Ventura

Maria Vieira é umas figuras públicas que mais utiliza as redes sociais para partilhar as suas opiniões. Contudo, as publicações da humorista parecem não agradar a todos, como foi o caso de João Malheiro, que através do Facebook, teceu duras críticas à também atriz.

"Maria Vieira, no pico da frustração, continua a destilar veneno, insultando figuras conhecidas e prestigiadas, sobretudo da área criativa. Mais recentemente, desfaz-se em elogios ao Chega de André Ventura. O casamento, convenhamos, é perfeito", escreveu o jornalista e comentador televisivo numa publicação partilhada naquela rede social.