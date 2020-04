Padre de Oeiras arranjou forma de celebrar a Páscoa e foi notícia lá fora: "Padre português leva a Páscoa ao seu rebanho"

Já tinha chamado à atenção em Portugal, mas agora o padre Nuno Westwood é notícia lá fora, tudo por causa da forma como tem entoado as suas orações pelas ruas de Oeiras.

Com as celebrações religiosas suspensas devido à covid-19, o padre Nuno Westwood faz as suas orações através de um altifalante no teto de um Smart e este domingo de Páscoa não foi exceção. A forma como este padre português divulgou a sua mensagem de Páscoa acabou por chamar à atenção e foi notícia lá fora, depois de as agências AFP e Reuters divulgarem o momento.

“Senti a necessidade de dizer às pessoas que elas não estão sozinhas e que não foram abandonadas, trazendo-lhes palavras de conforto e fé", disse o padre, de 48 anos, à AFP.

Nuno Westwood também partilhou o momento nas redes sociais.